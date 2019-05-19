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رقم الخبر: 253335 تاريخ النشر: أيار 18, 2019 الوقت: 17:48 الاقسام: عربيات  
باسيل: أي قانون انتخابي لا يمكنه اعطاء التمثيل مئة بالمئة للجميع

باسيل: أي قانون انتخابي لا يمكنه اعطاء التمثيل مئة بالمئة للجميع

اعتبر وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة اللبنانية جبران باسيل ان “أي قانون انتخابي لا يمكنه اعطاء التمثيل مئة بالمئة للجميع”.


وقال باسيل في جولة له في الكورة شمال لبنان السبت “نسعى لدولة مدنية في لبنان يتساوى فيها المسلمين والمسيحيين في الحقوق والواجبات لاننا سنبقى دوما في صراع مستمر في الطائفية يربح واحد منا اليوم ويخسر غدا والعكس صحيح”.
ورأى باسيل ان “ما يميزنا كلبنانيين هو العيش معا والاختلاف مع بعض وثم الاتفاق مع بعض”، وتابع “كل اللبنانيين مظلومون بسبب السياسات الاقتصادية المعتمدة في لبنان من سنين، لذلك ستسمعون صوتنا اكثر من غيرنا وعندما تنتهي هذه المرحلة ستفهمون ماذا فعلنا لتنتهي الازمة التي ستطال كل الناس مسيحيين ومسلمين”.


 

 
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