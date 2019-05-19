ونوه محسني بندبي، خلال اللقاء مع السفير التركي في طهران السبت، بالإمكانيات والطاقات المميزة التي تتمتع بها ايران في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والنفط والغاز والطاقة؛ وبما يمكنها من النهوض بمستوى التبادل التجاري الذي يبلغ حالياً 8 مليارات دولار مع تركيا.

محافظ طهران أشار الى أن تركيا تشكل إحدى الوجهات السياحية بالنسبة للرعايا الايرانيين؛ مؤكداً في المقابل على ضرورة تحفيز السياح الأتراك للتوجه الى الجمهورية الاسلامية الايرانية. وتابع: انه يمكن من خلال تحديد وإزالة العقبات المحتملة من مسار العلاقات التجارية الثنائية، العمل على زيادة وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي وصولاً الى القيمة المنشودة وقدرها 30 مليارد دولار بين البلدين.

من جهته، أكد سفير تركيا لدى طهران على رغبة التجار والمستثمرين الأتراك في دخول السوق الايرانية، قائلاً: إن تيسير الظروف وإزالة العقبات من مسار التجار الأتراك يحفزهم على التوجه الى الأسواق الإيرانية. وأضاف دريا أورس في تصريح للمراسلين على هامش لقائه محافظ طهران: ان للتجار الأتراك تواجد جيد في ايران لاسيما في منشآت (رازي) و(بارس) و(حيات) البتروكيماوية.

وأشار سفير تركيا الى المباحثات الجارية بين حكومتي البلدين حول تنمية التجارة الثنائية وتسهيل عمليات الاستثمار فيهما؛ معلناً عن انعقاد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وتركيا الخريف القادم والتي سيتم فيها البحث في سبل تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية بينهما.

وأشار أورس الى العلاقات السياحية بين البلدين، وقال: ان ايران بلداً حضارياً وفيه العديد من الأماكن الأثرية والطبيعة الجميلة التي تستقطب السواح الأتراك إليها. وأضاف: ان العلاقات التركية-الايرانية قوية وعريقة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والسياسية؛ مؤكداً ضرورة تنميتها أكثر فأكثر.