

ونقل مراسل الشؤون الدولية بالصحيفة بوروز داراغي عن مسؤول كبير في حكومة الوفاق قوله إن القوات المدافعة عن طرابلس ضد اعتداء حفتر -المدعوم سعوديًا وإماراتيًا- حصلت على طائرات مسيرة لأول مرة وبدأت نشرها على طول خطوط الجبهة.

رئيس المجلس الأعلى لليبيا خالد المشري قال في مقابلة مع الصحيفة إن حكومة الوفاق كانت قد حصلت على طائرات مسيرة الأيام القليلة الأخيرة وعدلتها لمواجهة التأثير المدمر لمقاتلات حفتر وقدرات المراقبة الجوية، وتابع "نعم لدينا طائرات مسيرة، وقدرتنا الجوية تحسنت، والمنطق الغالب هنا أنه كلما طال الوقت تحسنت قدرتنا، فنحن لم نتوقع هذه الحرب".

وأضاف إن حكومته ركزت على الدفاع عن العاصمة وطرد قوات حفتر من معاقله في مدينتي ترهونة وغريان جنوب العاصم، وعلّق بقوله "إذا طردناهم من ترهونة وغريان فقد انتهت الحرب وسيخسر حتى في الشرق"، مضيفا إنه "من الصعب القول إن حفتر يتقهقر لكن يمكننا القول إنه لم يحقق الأهداف التي كان يطمح إليها".

وأشار مراسل الصحيفة إلى أن المحلل الليبي البارز محمد الجرح كان قد ألمح إلى رحلات جوية بين تركيا ومصراتة، وتكهّن بأن الطائرات المسيرة قدمها الرئيس رجب طيب أردوغان، كما ألمح بعض المقاتلين على الأرض إلى أنها جاءت من حليف خارجي.

وذكر المشري أن شراء الأسلحة كان أولوية حكومة الوفاق، مشيرا إلى أنه خلال حرب 2011 ضد القذافي قامت بعض ألوية الثوار في مصراتة بتحديث المصانع لإنتاج أسلحة ومركبات عسكرية خاصة.

وختم قائلًا"يمكننا شراء أسلحة عبر السوق السوداء الليبية، ويمكننا استبدالها بأسلحة أفضل.. وهناك العديد من الطرق الأخرى، فقط أرسلوا لنا شاحنة صغيرة ويمكننا تعديلها تماما لتكون آلية عسكرية مثلما فعلنا خلال حرب 2011".





