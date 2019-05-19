إنتقد سفير وممثل ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، تأثير الحظر الاميركي الاحادي اللامشروع ضد بعض الدول النامية العضوة في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية( يونيدو).

وقال غريب آبادي أمام الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة التخطيط والميزانية لمنظمة يونيدو، الجمعة، ان الاجراءات الاميركية تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وحقوق الانسان وبإمكانها ان تترك آثارا مخربة على أنشطة يونيدو على صعيد التنفيذ الكامل لمسؤوليات ومهام المنظمة.

كما أعرب غريب آبادي عن قلقه ازاء الوضع المالي غير الملائم لمنظمة يونيدو وتأثير ذلك على برامج تنمية هذه المنظمة وأدائها ودعا المدراء الى تكثيف مساعيهم لتحصيل الديون الاميركية التي تعود الى ما قبل خروج هذا البلد من المنظمة والتي تزيد على ستين مليون يورو.

وقال: إن خروج هذا البلد من المنظمات الدولية لا يعطيه أي مبرر قانوني لعدم تسديدها حصتها الى هذه المنظمات.

وتعد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) وكالة متخصصة في منظمة الأمم المتحدة، وهدفها الرئيسي هو تعزيز وتسريع التنمية الصناعية في الدول النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتعزيز التعاون الصناعي الدولي.