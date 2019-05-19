قال المدير العام لدائرة الجهاد الزراعي في قضاء ملاير: ان توقعات بإنتاج أكثر من 200 طن من ورد الجوري (المحمدي) في أراضي القضاء (غرب البلاد) خلال العام الجاري.

وأضاف مروت أميري، في تصريح أدلى به السبت لمراسل وكالة أنباء فارس، إن زراعة محاصيل كالزعفران وورد الجوري يثمر عن تحقيق الازدهار الاقتصادي لاسيما في ظل أجواء شحة مصادر المياه.

وأشار أميري الى الترحيب الذي لاقاه المزارعون في زراعة ورد الجوري في ملاير؛ واصفاً هذا المحصول الزراعي بالمقاوم في مواجهة موجات البرد والآفات الزراعية وشحة المياه. ولفت إلى أن 105 هكتارات من أراضي القضاء زرعت فيها ورد الجوري، ومن المتوقع جني أكثر من 200 طن حيث سيتم إنتاج طنين لكل هكتار. ولفت الى أن ملاير تحوز على المرتبة الأولى في محافظة همدان (غرب ايران) بزراعة هذا النوع من الزهور.