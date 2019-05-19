أعلن وزير الاقتصاد الايراني، فرهاد دج بسند، عن تخصيص 3 مليارات دولار من العملة الصعبة لتغطية استيراد السلع الأساسية خلال السنة المالية الجارية (تنتهي 20 مارس/ آذار 2020).

وأوضح الوزير دج بسند، أمس السبت، انه بالوقت الراهن يتم الإفادة من السلع المستوردة في السنة الماضية، وقد تم تخصيص 3 مليارات دولار حالياً لتغطية الواردات.

من جهة ثانية، أشار دج بسند الى مساع لفصل وزارة التجارة عن الصناعة والمعادن، لتصبح التجارة وزارة مستقلة بهدف الإشراف على التوزيع والرقابة في السوق.