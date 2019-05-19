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رقم الخبر: 253321 تاريخ النشر: أيار 18, 2019 الوقت: 17:39 الاقسام: اقتصاد  
الخزين المائي بالسدود الإيرانية يلامس 41 مليار مترمكعب

الخزين المائي بالسدود الإيرانية يلامس 41 مليار مترمكعب

أعلن مسؤول بوزارة الطاقة الايرانية عن بلوغ الخزين المائي في سدود البلاد 9ر40 مليار مترمكعب خلال فترة 23 سبتمبر/ أيلول 2018 حتى 14 مايو/ أيار 2019، بنمو 56 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة.

وأوضح وحيد عسكري نجاد، مسؤول مجموعة الانتفاع من السدود بوزارة الطاقة، بأن كمية المياه المتدفقة على السدود بلغت 6ر71 مليار مترمكعب خلال الفترة المذكورة بارتفاع 277 بالمئة عن الفترة السابقة.

وأشار عسكري الى أن تصريف المياه من السدود سجل 6ر50 مليار مترمكعب بارتفاع 215 بالمئة عن الفترة الماضية. وبيّن أن ايران تستخدم 178 سداً بطاقة 50 مليار مترمكعب.

 

 
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