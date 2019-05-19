



* لدينا خطة لتنويع الاقتصاد لمواجهة الحظر



وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "ال اسبكتادور" الكولومبية والتي نشرتها يوم السبت، وردا على سؤال عن مدى الحظر الاميركي المتعدد على ايران، قال محمد علي ضيائي: في البداية لابد ان اقول ان هذا الحظر غير قانوني وغير انساني وغير مشروع.

وأضاف: ان الحظر رفع عن ايران بواسطة قرار منظمة الامم المتحدة، ولكن أميركا ومن خلال استخدامها لقوتها وطاقاتها، تريد ان تفرض على الدول الاخرى ان تواكبها في هذا الحظر، وهذا برأينا تدخل سافر في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويتعارض مع ميثاق الامم المتحدة.

وتابع: رغم ان عددا من الدول الاوروبية والآسيوية تقاوم تنفيذ الحظر على نطاق واسع، ولكن هذا الحظر كان له بعض الآثار علينا، فقطاعنا النفطي مهدد، كما ان جزءا هاما من اقتصادنا مرتبط بالنفط، ولكن بما أننا نؤمن بمبدأ "تحويل التهديد الى فرصة"، فإننا وضعنا خطة لتنويع اقتصادنا والاستفادة من الطاقات المحلية، قيد التنفيذ.

وأكمل: اننا في طور المقاومة، ونحن واثقون بأننا قادرون على إحباط الآثار السلبية للحظر، انه امر صعب ولكنه ليس مستحيلا.



* ايران بصدد ايجاد التوازن في علاقاتها الدولية



وردا على سؤال: هل ان ايران بصدد تعزيز علاقاتها مع الصين وروسيا لمواجهة الضغوط الاميركية؟، قال السفير ضيائي: نحن بصدد ايجاد التوازن في العلاقات على الصعيد الدولي. وبالنسبة لنا فإن النظم والعلاقات الدولية لا تنحصر في أميركا فقط. فالمجتمع الدولي فيه اعضاء كثيرون. وبناء على مصالحنا نتقارب مع الدول. وعلى سبيل المثال فالصين وروسيا هي دول لدينا معها مصالح مشتركة، وهذا ليس بمعنى ان الباب مغلق امام العلاقات مع سائر الدول، إذ أننا نسعى لتكون لنا علاقات مع كل الدول التي نعترف بها رسميا.



* لسنا بصدد الحرب ولكن ندافع عن انفسنا في مواجهة اي عدوان



وفي معرض اجابته على سؤال: هل ان استقرار المنطقة تضرر بدخول القطع البحرية الاميركية الى الخليج الفارسي؟، قال السفير الايراني في كولومبيا: ان ايران بصدد السلام والاستقرار. وخاصة في الخليج الفارسي، نحن لا نثير التوتر ولا نريده. والسياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايراني مبنية على العلاقات السلمية.. ولكن اذا اذا تعرضت مصالحنا للهجوم، فإننا سنقاوم، لأن من واجب الحكومة الدفاع عن الشعب. ولن نبدأ بأي حرب، ومع ذلك فإننا ندافع عن انفسنا في مواجهة اي عدوان.



* ضرب ناقلات النفط السعودية قد يكون مؤامرة



وفي تحليله للهجمات على ناقلات النفط السعودية، رأى السفير الايراني ان ذلك قد يكون حادثا او مؤامرة. ولا نعلم حقا ماذا حصل بالضبط؟ ولكن هذه القضية قد تكون مؤامرة. اذ أن سير الاحداث غير منطقي، لأن هكذا احداث وقعت في السابق ايضا. ومع اذلك اكرر ان ايران لا تؤيد أي توتر.



* دعوة ترامب ايران للتفاوض خدعة ولا تفاوض حتى ينضج ترامب



وبشأن مصير الاتفاق النووي؟ أوضح السفير ضيائي: ان الاتفاق النووي كان أمامه مستقبل جيد قبل خروج ادارة دونالد ترامب منه. ولكن من ضمن محتوى الاتفاق، انه اذا انسحب احد الاطراف، فإن ايران لها الحق بالخروج منه. ورغم خروج اميركا فإن ايران تحمل لفترة سنة كاملا. وفي الحقيقة إن ما قامت به أميركا كانت شبيها بالوضع قبل التوقيع على الاتفاق النووي.. ورغم اننا لم نستفد من منافع الاتفاق، ولكن يبدو ان منتهكي الاتفاق كانوا المستفيد الاكبر منه.

وتابع: لقد ضحينا خلال سنة كاملة، ولكن هذا الوضع لا يمكن ان يستمر على هذا المنوال، وقد حددنا مهلة شهرين، والهدف هو ان نحث الاطراف الاخرى على تنفيذ التزاماتها.. نحن نرغب بالحفاظ على هذا الاتفاق، ولكن بشرط ضمان مصالحنا، والدول الاوروبية تدرك ما طرحناه، ونأمل أن تصل جهودها الى النتيجة.

وفيما اذا لم يحصل اي تقدم بعد مضي فترة 60 يوما، صرح السفير الايراني، ان الاتفاق النووي فيما اذا كان مصحوبا بالحظر، لا معنى له. فمع الحظر لن كون هناك اتفاق. ولسنا على عجلة لإنهاء الاتفاق، ولسنا بصدد استعراض امام الكاميرات. نسعى لاتخاذ القرارات العقلانية الهادئة التي تعود بالنفع على بلادنا.

وردا على سؤال: ان الرئيس الاميركي قال انه مستعد للتفاوض مع ايران، فهل ان ايران مستعدة للتفاوض؟ قال السفير الايراني في كولومبيا: ان ادارة ترامب خرجت من الاتفاق، لذلك ما معنى المفاوضات؟ إن دعوت ترامب ايران للتفاوض انما هي خدعة، فلو كانت أميركا تريد التفاوض، فهذه الآلية موجودة في الاتفاق النووي. فلدينا طاولة المفاوضات، ولدى اميركا فرصة للعودة.. لكن هذا الامر يشير الى ان ترامب لا يبحث عن طاولة للمفاوضات، بل هو بصدد استعراض لحملته الدعائية.

وأردف: ان ادارة ترامب لم يكن لديها انجاز في السياسة الخارجية، وهي تبحث عن انجازات، وفي الحقيقة من الواضح ان ترامب يحسد باراك اوباما. ومن جهة يدعو ايران الى التفاوض ومن جهة اخرى يرسل حاملة الطائرات. وفي هكذا وضع لا يمكن لإيران ان تتفاوض. فإيران ترفض التهديد العسكري. لذلك فإننا نتحلى بالصبر الا ان يصل ترامب الى مرحلة النضج.





