

وأفادت صحيفة دنيا الباكستانية التي اوردت النبأ: إن هؤلاء الاشخاص كانوا يقيمون في ايران دون حيازة وثائق قانونية وتم تسليمهم الى قوات حرس الحدود في بلادهم عبر منفذ تفتان /جنوب شرق/.

ومعظم الرعايا الباكستانيين الذين اعتقلوا واعيدوا الى بلادهم، عمال ليس لديهم وثائق قانونية والكثير منهم كان يخطط للهجرة غير الشرعية الى اوروبا عبر الاراضي الايرانية.

ولاتعد الهجرة غير الشرعية للباكستانيين إلى إيران قضية جديدة ، حيث يتم اعتقال عدد كبير منهم سنويا اثناء محاولات تسللهم بطريقة غير شرعية من قبل حرس الحدود الإيرانيين وغالبًا ما يتم إعادتهم إلى بلادهم.

وفي الأسبوع الماضي ، سلم مسؤولو الحدود الإيرانيون أكثر من 104 مهاجرا باكستانيا دخلوا أراضي البلاد بصورة غير شرعية، إلى قوات حرس الحدود الباكستانية عند منفذ ميرجاوه الحدودي.





