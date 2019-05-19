أعلن قائد قوات حرس الحدود الإيراني في محافظة خراسان الرضوية ماشاء الله جانثار عن إلقاء القبض على 3 مهربين بحوزتهم ما يربو على 213 كليوغراما من الأفيون.



وقال جانثار إن هذه العملية استمرت أسبوعاً كاملاً حيث نجحت قوات حرس الحدود برصد نشاطات المهربين وتمت مباغتتهم بعد تحديد مكان تواجدهم.

وأكد تعزيز الأمن في مناطق الحدود الشرقية الإيرانية قائلاً إن مهربي المخدرات والأسلحة لن يتمكنوا من تحقيق نواياهم الخبيثة بفضل جهوزية قوات حرس الحدود.

ويشار إلى أن قوات حرس الحدود الإيرانية اعتقلت شخصين بحوزتهما 5 قطع أسلحة في الأسبوع الماضي.





