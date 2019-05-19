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رقم الخبر: 253317 تاريخ النشر: أيار 18, 2019 الوقت: 17:34 الاقسام: محليات  
إحباط تهريب 213 كلغم من الأفيون في شمال شرق إيران

إحباط تهريب 213 كلغم من الأفيون في شمال شرق إيران

أعلن قائد قوات حرس الحدود الإيراني في محافظة خراسان الرضوية ماشاء الله جانثار عن إلقاء القبض على 3 مهربين بحوزتهم ما يربو على 213 كليوغراما من الأفيون.


وقال جانثار إن هذه العملية استمرت أسبوعاً كاملاً حيث نجحت قوات حرس الحدود برصد نشاطات المهربين وتمت مباغتتهم بعد تحديد مكان تواجدهم.
وأكد تعزيز الأمن في مناطق الحدود الشرقية الإيرانية قائلاً إن مهربي المخدرات والأسلحة لن يتمكنوا من تحقيق نواياهم الخبيثة بفضل جهوزية قوات حرس الحدود.
ويشار إلى أن قوات حرس الحدود الإيرانية اعتقلت شخصين بحوزتهما 5 قطع أسلحة في الأسبوع الماضي.


 

 
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