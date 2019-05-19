اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف باننا واثقون من عدم وقوع الحرب، عازيا السبب في ذلك الى انه لا ايران تريد الحرب وليس هنالك من يحمل التصور بانه قادر على مواجهة ايران في المنطقة.

جاء ذلك في تصريح ادلى به ظريف للصحفيين اليوم السبت قبيل مغادرته بكين في ختام جولته التي شملت 4 دول اسيوية وهي تركمنستان والهند واليابان والصين والتي بداها يوم الاحد الماضي.

واوضح بان محادثات جيدة اجراها مع شركاء ايران المهمين حول التعاون الثنائي والقضايا الاقليمية والدولية المهمة خاصة الاتفاق النووي.



*قرار الهند بعد تشكيل الحكومة الجديدة



واشار الى انه من المقرر ان تقوم الحكومة الهندية الجديدة التي ستشكل في غضون الاسابيع المقبلة باعادة النظر في قرار وقف شراء النفط الايراني بصورة موقتة وان يتم اتخاذ القرار النهائي على اساس ضوابطهم ومن اهمها امن الطاقة للهند وايران بصفتها احد الشركاء الرئيسيين والموثوقين للهند.



*الاجراء العملي هو السبيل للخروج من الوضع الراهن



ونوه الى زيارته الى اليابان ومحادثاته مع وزير الخارجية تارو كونو ورئيس الوزراء شينزو آبي وقال، لقد توفرت الفرصة للقاء السيد شينزو آبي حيث تم اطلاعه بمواقف ايران وكذلك سبيل الخروج من الوضع الراهن الا وهو الاجراء العملي من قبل شركائنا والاعضاء المتبقين في الاتفاق النووي.



*تلقينا الرد على رسالة روحاني لنظيره الصيني



ووصف الصين بانها اهم واكبر شركاء ايران التجاريين واضاف، لقد اجرينا محادثات جيدة وتسلمنا الرد على رسالة روحاني من الرئيس الصيني وكذلك اعلنت وزارة الخارجية الصينية بالامس دعمها لمواقف ايران حول الاتفاق النووي وكان من المهم جدا موقف الحكومة الصينية حول ضرورة استمرار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



*لن تقع الحرب



وفي الرد على سؤال لمراسل "ارنا" اكد بالقول، اننا ومثلما صرح قائد الثورة الاسلامية واثقون بانه سوف لن تقع الحرب، لانه لا نحن نريد الحرب وليس هنالك من يتصور او يتوهم بانه قادر على مواجهة ايران في المنطقة، ولكن من الضروري تبيان التحركات الخطيرة داخل اميركا للشعب الاميركي.

واضاف ظريف، الحقيقة ان ترامب قال رسميا واكد من جديد اخيرا بانه لا يريد الحرب ولكن هنالك افراد من المحيطين به يسوقونه نحو الحرب بحجة انهم يريدون جعل اميركا اقوى امام ايران.

واشار الى ما طرحه خلال زيارته الاخيرة الى نيويورك بشان فريق "ب" والكل كان على علم بذلك ولكن قلما تجرا احد على طرح الموضوع في ضوء الاجواء النفسية السائدة على المجتمع الاميركي.

واضاف، ان المطروح في السياسة الاميركية "اميركا اولا" اصبح في طور التحول الى سياسة "اسرائيل اولا" ما يطرحه البعض بعنوان "حكام المنطقة الرجعيين اولا" ومصالحهم المفروضة على الحكومة الاميركية عن طريق القوة المالية والاعلامية وهم في طريقهم الان للهيمنة.



*فلتعمل اللجنة المشتركة في الاتفاق النووي بتعهداتها



وقال وزير الخارجية الايراني، ان المجتمع العالمي دعم الاتفاق النووي لغاية الا ان الدعم كان غالبا بصورة بيانات واعلان مواقف ساسيا لذا من الضروري ان يتحول اعلان المواقف السياسية الى اجراءات اقتصادية عملية كي يتمكن الشعب الايراني من الاستفادة من مصالح الاتفاق.

واضاف، اننا اخذنا تعهدات في الجولات الاربع للجنة المشتركة للاتفاق النووي واعتقد بان الوقت قد حان لتنفذ اللجنة تعهداتها.





