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رقم الخبر: 253312 تاريخ النشر: أيار 18, 2019 الوقت: 17:28 الاقسام: محليات  
العراق ليس جزءاً من المنظومة الأميركية؛ ولن ينفذ العقوبات الأحادية ضد طهران
السفير العراقي في طهران، خلال زيارته لمؤسسة ايران الثقافية والإعلامية:

العراق ليس جزءاً من المنظومة الأميركية؛ ولن ينفذ العقوبات الأحادية ضد طهران

زار السفير العراقي في طهران الدكتور سعد جواد قنديل، السبت، مؤسسة ايران الثقافية والإعلامية، حيث عقد لقاء مع كبار المدراء فيها، ثم قام بجولة تفقدية على أقسام المؤسسة ومنها صحيفة الوفاق، حيث اطلع عن كثب على أداء الصحف التي تصدر عن المؤسسة بعدة لغات، وأشاد بالدور الذي تقوم به هذه الصحف على الصعيد الإعلامي وخاصة الوفاق التي تتحرك في إتجاه تعزيز العلاقات الايرانية - العربية وبالتحديد البلد الجار العراق.

وفي حديث مع صحيفتي (ايران) و(الوفاق)، صرح السفير العراقي بأن بلاده أكدت في أكثر من مناسبة وعلى لسان أكثر من مسؤول بأنه لا يعتبر نفسه جزءاً من المنظومة الأمريكية ولا يعتبر نفسه ملزماً بقرارات واشنطن، ولن ينفذ العقوبات الأحادية اللامشروعة ضد طهران، وفي المقابل فان العراق ملتزم بكافة الإتفاقيات التي أبرمها مع ايران والعمل على تطويرها، حيث من المقرر أن يرتفع التبادل التجاري بين البلدين من 12 مليار دولار حالياً إلى 20 مليار دولار سنوياً.

وحول دور العراق للوساطة الإقليمية، أكد السفير العراقي بأن حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي قامت بخطوات جادة لتخفيف النزاع وحل الخلافات عبر الحوار، حيث قام بزيارات إلى دول الجوار، بالإضافة إلى مصر وألمانيا، وقريباً سيزور واشنطن لنفس الغرض.

كما أشار السفير قنديل إلى إجتماع برلمانات دول الجوار العراقي والذي يعتبر خطوة متقدمة لتخفيف التوتر والخلافات بين الدول الاقليمية بعيداً عن أي تدخل خارجي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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