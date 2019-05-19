

وقال نوروزی الذی یزور الصین حالیا للمشاركة فی اجتماعات رؤساء بلدیات المدن الاسیویة فی حوار مع ارنا، تم دراسة موضوع انشاء حی دبلوماسی فی اصفهان (وسط) مع الصین كی تكون الاخیرة اول دولة تفتتح قنصلیتها فی الحی.

واشار نوروزی إلی انعقاد اتفاقیة توأمة بین مدینتی اصفهان الایرانیة و ' شی ان' الصینیة وقال: ان الهدف منه هو توثیق التعاون الثقافی و الاقتصادی والسیاحی بین المدینتین لما یترك عقد التوأمة من اثار ایجابیة كبیرة علي الاقتصاد والسیاحة والثقافة.

واعتبر الاستثمارات الصینیة فی اصفهان بانها جیدة واضاف ان الشركات الصینیة تقوم حالیا بمد خط للسكك الحدیدیة بین طهران واصفهان وكذلك تأمین معدات وتجهیزات مترو الانفاق فی اصفهان.

واعلن نوروزی عن افتتاح قسم لتدریس اللغة الصینیة فی جامعة اصفهان و اضاف یدرس فیه حالیا اكثر من 70 طالب ایرانی.

واشار رئیس بلدیة مدینة اصفهان الي نمو العلاقات السیاحیة بین اصفهان والصین وقال ان عددا كبیرا من السیاح الوافدین الي مدینة اصفهان هم من الصین ویشعرون فیها بالراحة والسرور.

وبین ان الهدف من زیارته الي الصین هو المشاركة فی اجتماعات رؤساء بلدیات المدن الاسیویة وقال عقدنا اجتماعات ثنائیة ناجحة لتنمیة العلاقات فی جمیع المجالات مع المدن الاسیویة.





