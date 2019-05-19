'میرزا أسلم بیك' ، الذی شغل منصب قائد الجیش الباكستانی بین الاعوام 1988 الي 1991، كتب فی مقال نشر فی صحیفة ' نیشن' الناطقة باللغة الإنجلیزیة، إن الولایات المتحدة والكیان الصهیونی، یبدو أنهما لم یتعظا من الحروب الحالیة التي اثیرت فی المنطقة من قبلهما، وخاصة فی الشرق الأوسط.

وصرح بإن علي الكیان الصهیونی ان یتجنب أی تحرك خاطئ ضد إیران بدعم امریكی، لأن رد فعل الجمهوریة الإسلامیة علي مثل هذا الغباء سیكون مفاجئا بالتأكید.

و قال الجنرال الباكستانی السابق إن دونالد ترامب یعزز القوات البحریة الأمریكیة فی الخلیج الفارسی، لكن الهدف لیس القتال فی القضایا البحریة، بل خلق الخوف والضغط علي إیران.

وأشار إلي اجتماع وارسو المعادی لایران الذی عقد فی بولندا فی 14 فبرایر من العام الماضی بقیادة امریكا، وأضاف: یعتقد ترامب أن الوقت قد حان للهجوم علي ایران من قبل الكیان الصهیونی، وهذه كانت أحدي أهداف اجتماع وارسو.

وصرح میرزا أسلم بیك: كان الهدف الرئیسی لاجتماع وارسو المعادی لإیران هو الهجوم علي إیران من قبل الكیان الصهیونی بمساندة امریكا وحلفائها فی المنطقة.