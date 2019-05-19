واوضح اختری، ان المباحثات مع جامعات الاقلیم بدأت منذ اكثر من عام فی مجال اقامة ورشات وملتقیات ثنائیة فی مختلف المجالات الهندسیة والبحثیة.

وتابع، ان تبادل الطلاب والاستاذة تشكل ضمن مجالات التعاون الاخري وان الهدف منها تنمیة التعاون العلمی والبحثی بین الجانبین.

وصرح رئیس جامعة كرمانشاه ان التعاون العلمی والبحثی مع كل من جامعات السلیمانیة واربیل العراقیتین، بدأ بالفعل فی المجالات التقنیة والهندسیة؛ مبینا ان هذا التعاون فی تطور مستمر.

ونوه اختری الي انه جامعة كرمانشاه الصناعیة تحتضن حالیا اكثر من 2300 طالب فی 10 اختصاصات دراسیة والتی من المتوقع ان تشهد زیادة خلال السنوات القادمة.

یذكر ان الجامعات والمراكز العلمیة فی محافظة كرمانشاه تضم اكثر من 100 الف طالب وطالبة بمختلف المستویات والمساقات الدراسیة.



