اندلعت مظاهرة جديدة في شوارع ماناجوا عاصمة نيكاراغوا ضد رئيس الحكومة دانييل أورتيجا، واحتشد المتظاهرون أمام كاتدرائية العاصمة رافعين أعلام الدولة ولافتات معارضة للحكومة، وهي المظاهرات المتجددة على مدار عام كامل، حيث انطلقت شرارتها الأولى في أواخر شهر أبريل من العام 2018.

وتزامن مع تلك المظاهرات، وقفات احتجاجية أخرى أمام سفارة نيكاراغوا، في سان خوسيه، في كوستاريكا، حيث ندد المتظاهرون بمقتل المواطن الأمريكي إدى مونتيس، في إطلاق نار في سجن بالقرب من العاصمة ماناجوا، وذلك بعد اعتقاله فى مايو من العام الماضي خلال شهور من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في نيكاراغوا، ورفع المتظاهرون صور المواطن الأمريكي المقتول، وأعلام نيكاراغوا والشعارات المعارضة للحكومة.

وبدأت حركة الاحتجاج، وهي الأعنف التي تشهدها البلاد منذ عقود، في 18 أبريل من العام الماضي، بقرار الحكومة بإصلاح نظام الضمان الاجتماعي. وعلى الرغم من سحب هذا الإصلاح، لم يتراجع الغضب الشعبي بل تفاقم مع قمع الشرطة للمحتجين الذين يستهدفون اروتيجا وزوجته التي تشغل منصب نائب الرئيس.