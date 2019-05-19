قالت صحيفة "الإندبندنت" إن تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا تواجه ضجة متزايدة من داخل حزبها "المحافظين" للتخلي عن منصبها على الفور، بعد أن بدا انهيار محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع حزب العمال بمثابة ضربة قاضية لخطط الانسحاب من التكتل الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة، أنه مع التراجع المهين لحزب المحافظين إلى المرتبة الخامسة بنسبة 9%، في استطلاع يتعلق بانتخابات البرلمان الأوروبي في الأسبوع المقبل، توقع النواب الغاضبون هزيمة مؤكدة عندما يأتي مشروع قانون اتفاقية الانسحاب قبل مجلس العموم في يونيو.

وقال مدافعون عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إنه لا يوجد أي احتمال لتجنب ماي تمردًا "كبيرا" لاسيما بعد فشلها في حسم قضايا كبرى مثل الدعم الإيرلندي والتجارة الحرة. وقال وزير سابق: "لا يوجد شيء يمكن أن تقوله". "لا أحد يثق بها بعد الآن."

وفي الوقت نفسه، طالب مؤيدو حزب العمال بإجراء استفتاء ثاني وأن يعلن زعيم المعارضة والحزب، جيريمي كوربين أن جميع الخيارات الأخرى قد استنفدت الآن وأن الحزب سيدفع من أجل منح البريطانيين القول الفصل عن طريق تصويت جديد.

ومن جانبه، قال كوربين الذي انسحب من مناقشات الأحزاب التي استمرت قرابة 6 أسابيع، إن حزبه بذل كل ما في وسعه، ولكن الأحزاب "غير قادرة على سد الثغرات السياسية الهامة". كما سعت تيريزا ماي إلى إلقاء اللوم على انشقاقات حزب العمال على الاستفتاء الثاني للفشل في التوصل إلى اتفاق تسوية.

وقالت: "لم نتمكن من التغلب على حقيقة أنه لا يوجد موقف مشترك في حزب العمال حول ما إذا كانوا يريدون تسليم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أو إجراء استفتاء ثانٍ ".

وتعهدت بالمضى قدماً في طرح مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الذي يبدأ في 3 يونيو.

الى ذلك حذّر وزير الصحة البريطاني من أن إجراء انتخابات عامة مبكرة يهدد بقتل "بريكست" وإحباط عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، داعيا من يخلف، رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى تجنب حدوث ذلك حتى تغادر المملكة المتحدة التكتل.

وأدلى وزير الصحة مات هانكوك بهذه التصريحات، بعدما كشف استطلاع رأي أن نائب حزب المحافظين بوريس جونسون، هو المرشح الأوفر حظا لخلافة رئيسة الوزراء ، لاسيما بعد انهيار المحادثات بين الأحزاب بدون اتفاق، بحسب صحيفة "الإندنبدنت" البريطانية.