بينما قررت النرويج استعدادها لاستضافة محادثات بين الحكومة الفنزويلية الشرعية والمعارضة التي تحركها أمريكا، أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن محادثات النرويج هذا الأسبوع مع ممثلين للحكومة الفنزويلية والمعارضة، تهدف إلى "إعداد أجندة سلمية" لفنزويلا.

ووصل ممثلون لكل من الطرفين المتنازعين في فنزويلا إلى النرويج الأسبوع الماضي، مما يشير إلى نهج جديد لإنهاء التوترات التي يشهدها هذا البلد منذ شهور والتي تصاعدت بعد فشل انتفاضة قام بها في الشهر الماضي زعيم المعارضة، خوان غوايدو، الذي دعا الجيش إلى الإطاحة بالرئيس مادورو.

وكانت وزارة الخارجية النرويجية قد قالت في وقت سابق من الجمعة: إن المحادثات في "مرحلة استكشافية". وللنرويج تاريخ من الوساطة في النزاعات.

ولقي عشرات حتفهم هذا العام بسبب أعمال تخريبية قامت بها المعارضة ضد حكم مادورو. ودفع انكماش اقتصادي أكثر من 3 ملايين فنزويلي إلى الهجرة هروبا من ارتفاع معدل التضخم ونقص المواد الغذائية والأدوية في البلاد.

ووافق الحزب الاشتراكي الحاكم على إجراء المحادثات مع المعارضة. ولكن قطاعات كثيرة من المعارضة ما زالت متشككة وتقول إن مادورو استغل في الماضي الحوار كأسلوب تسويف لاستمرار سيطرته على السلطة.

الى ذلك أعرب وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، عن استعداد كاراكاس للدخول في حوار مع الإدارة الأمريكية على أساس الاحترام المتبادل.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن أرياسا، أمس السبت، قوله: "اللحظة مناسبة للدبلوماسية..الساعة مناسبة للدبلوماسية..نحن مستعدون للعودة إلى الدبلوماسية والجلوس على طاولة المفاوضات واحترام بعضنا .. الحكومة الفنزويلية مستعدة لإقامة آلية حوار مع الإدارة الأمريكية على أساس الاحترام المتبادل".

في الوقت نفسه، أشار البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الفنزويلية، إلى أن حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فشلت في جميع استراتيجياتها فيما يتعلق بفنزويلا.

يذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 يناير الماضي، بعد إعلان خوان جوايدورئيس الجمعية الوطنية، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادور.