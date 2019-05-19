عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ”يويفا”، ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، بالإيقاف لمباراة واحدة أوروبيا، مع وقف التنفيذ، بعد تأخر انطلاق مباراة فريقه ضد أياكس في دوري الأبطال.

وتأخر لاعبو توتنهام في العودة إلى أرضية الملعب، لإعطاء انطلاقة الشوط الثاني لمباراة فريقهم ضد ضيفه أياكس، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتعني هذه العقوبة، المؤجل تنفيذها لمدة سنة، أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو سيوضع خلالها تحت المراقبة، ولكنه سيتمكن من حضور مواجهة توتنهام أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، في الأول من يونيو المقبل، في مدريد.

كما فرض الاتحاد القاري للعبة، غرامة قدرها عشرة آلاف يورو على توتنهام، بسبب المخالفة نفسها، في حين شملت الاتهامات الموجهة إلى النادي المنتمي لشمال لندن، ارتكاب “تصرف غير لائق من مسؤولين”.

ووجهت لجنة الانضباط والقيم في الاتحاد الأوروبي تحذيرا إلى إيريك تن هاغ، مدرب أياكس، بسبب دوره أيضا في تأخر انطلاق مباراة الذهاب في لندن.