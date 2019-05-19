قال مصدر في الائتلاف الحاكم في النمسا يوم السبت إن المستشار النمساوي زيباستيان كورتس استبعد العمل مع نائبه هاينز كريستيان شتراخه بعد أن أظهرت لقطات مصورة زعيم حزب الحرية وهو يناقش فيما يبدو عقودا حكومية مع داعم روسي محتمل مقابل مساندته السياسية.

وذكرت وكالة الأنباء النمساوية نقلا عن مصادر لم تحددها أن كورتس سيلتقي مع شتراخه في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش) بعد أن عقد اجتماع أزمة مع شخصيات بارزة في الحكومة مساء يوم الجمعة.

ولم يتسن لرويترز الوصول إلى متحدث باسم شتراخه للتعليق على التأثير المحتمل للأمر على الائتلاف الحاكم الذي تعرض لأزمة قبل أسبوع من إجراء تصويت في البلاد على اختيار ممثليها في البرلمان الأوروبي.

ومن المقرر أن يدلي كورتس ببيان يوم السبت. وقد نأى المستشار النمساوي بنفسه عن اليمين المتطرف لحماية صورته عندما ظهرت فضائح أقل وطأة من تلك الأخيرة. ودعت المعارضة لاستقالة شتراخه الذي يتولى زعامة حزب الحرية منذ عام 2005.

وظهرت تقارير عن تسجيل الفيديو يوم الجمعة في مجلة دير شبيجل الأسبوعية الألمانية وصحيفة زود دويتشه تسايتونج وقيل إنه يظهر اجتماعا عقد في إبيثا بين شتراخه ومسؤول آخر في الحزب وامرأة يعتقد أنها قريبة لرجل أعمال روسي نافذ.

ولم يرد شتراخه على طلب للتعليق على الفيديو. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التسجيل بشكل مستقل ولم تذكر المطبوعتان الألمانيتان كيف حصلتا على تلك اللقطات.