ونقلت وكالة باجواك الأفغانية عن السلطات المحلية، اليوم، أن انفجار دراجة نارية مفخخة وقع في منطقة أوبا بولاية هرات.
ولم تعلن أي جماعة مسلحة عاملة في المنطقة مسؤوليتها عن هذا الاعتداء حتى الآن.
وكان قد سجّل عام 2018 أعلى حصيلة حتى الآن لعدد المدنيين ضحايا النزاع في أفغانستان، مع سقوط 3804 قتيلا معظمهم نتيجة هجمات وتفجيرات نفذها عناصر حركة طالبان وعناصر تنظيم داعش، وفق ما أفاد تقرير أممي الأحد.
وتم تسجيل 65 هجوما انتحاريا في 2018، معظمها في كابول، في وقت يتحمل مسلحون مسؤولية مقتل أكثر من 2200 مدني في أنحاء البلاد.
وأشارت أرقام الأمم المتحدة إلى أن 7189 شخصا أصيبوا بجروح في وقت تسببت الهجمات الانتحارية والتفجيرات بدمار في أنحاء البلاد.