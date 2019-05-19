ونقلت وكالة باجواك الأفغانية عن السلطات المحلية، اليوم، أن انفجار دراجة نارية مفخخة وقع في منطقة أوبا بولاية هرات.

ولم تعلن أي جماعة مسلحة عاملة في المنطقة مسؤوليتها عن هذا الاعتداء حتى الآن.