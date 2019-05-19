تألق يانيس أنتيتوكومبو وأحرز 30 نقطة ليقود ميلووكي باكس للفوز 125-103 على تورونتو رابتورز والتقدم 2-صفر في نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الجمعة.

واستحوذ أنتيتوكومبو أيضا على 17 كرة مرتدة ومرر خمس كرات حاسمة كما أحرز زميله البديل إرسان إيلياسوفا 17 نقطة.

كما ساهم عدة لاعبين آخرين في الانتصار حيث سجل نيكولا ميروتيتش 15 نقطة ومالكولم بروجدون 14 نقطة وجورج هيل 13 نقطة.

وتصدر كواي ليونارد قائمة مسجلي النقاط وأحرز 31 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة وأضاف كايل لوري 15 نقطة ونورمان بويل 14 نقطة فيما اكتفى سيرجي إيباكا بتسجيل ثماني نقاط.

وستنتقل السلسلة، التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، إلى تورونتو حيث يلعب الفريقان هناك المباراتين الثالثة والرابعة يومي الأحد والثلاثاء.

وأنهى باكس النصف الأول بالتقدم بنتيجة 64-39 وبدأ أنتيتوكومبو الربع الثالث بتسجيل رمية ناجحة من مدى قريب كما أضاف رمية حرة واحدة ليصل الفارق إلى 28 نقطة.

وقلص رابتورز الفارق إلى 23 نقطة قبل تسع دقائق و26 ثانية من النهاية قبل أن تستمر الصحوة ويصل الفارق إلى 13 نقطة.

لكن باكس، الذي لم يتأخر في النتيجة خلال تلك الليلة، استفاد من ناجحتين رميتين متتاليتين من هيل ليتسع الفارق إلى 19 نقطة.