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رقم الخبر: 253269 تاريخ النشر: أيار 18, 2019 الوقت: 15:46 الاقسام: منوعات  
نزهة في الهواء الطلق «تهدي» عائلة كنزا من الذهب!‏

نزهة في الهواء الطلق «تهدي» عائلة كنزا من الذهب!‏

عثرت عائلة مكونة من اب وابنتيه على كنز صغير اثناء قيامهم بنزهة في احدى ضواحي مدينة بينديغو، التابعة لولاية فيكتوريا الأسترالية.

وذكر الأب، انه واثناء قيامه بنزهة مع ابنتيه في ضاحية تابعة لمدينة بينديغو، ركلت إحدى بنتيه «صخرة صغيرة» موجودة على الأرض، لتجذب نظرهم بعد ان تبين انها اشبه بقطعة من الذهب.

وقال والد الفتاة: «تساءلت ابنتي.. هل هذا ذهب.. ؟ فاجبتها قد يكون كذلك»، وبعد الانتهاء من النزهة توجهت العائلة الى متجر خاص ببيع المجوهرات الذهبية لفحص الصخرة الصغيرة، ليتبين انها قطعة من الذهب تزن 624 غراما، ويبلغ سعرها حوالي 25 الف دولار اميركي.

واشار الاب انه كان في ضائقة مادية صعبة وان القطعة الذهبية التي حصل عليها جاءت في الوقت المناسب، حيث ساهمت في تغيير وضعه المادي الصعب، مؤكدا قيامه وعائلته بالبحث في الضاحية الذي وجد فيها القطعة الذهبية، املا بالعثور على قطع اخرى يحتمل وجودها في المكان ذاته.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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