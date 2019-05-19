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رقم الخبر: 253267 تاريخ النشر: أيار 18, 2019 الوقت: 15:47 الاقسام: محليات  
لدى الإيرانيين القدرة على الرد بشكل واسع ومفاجئ
نصيحة قائد الجيش الباكستاني الاسبق للكيان الصهيوني:

لدى الإيرانيين القدرة على الرد بشكل واسع ومفاجئ

نصح قائد الجيش الباكستاني الاسبق، الكيان الصهيوني ؛ بأن لا يفكر بارتكاب حركة خاطئة ضد إيران، بمساعدة الأمريكيين، لأن الإيرانيين لديهم القدرة على الرد على إسرائيل بشكل كبير ومفاجئ.
'ميرزا أسلم بيك' ، الذي شغل منصب قائد الجيش الباكستاني بين الاعوام 1988 الى 1991، كتب في مقال نشر في صحيفة ' نيشن' الناطقة باللغة الإنجليزية، إن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، يبدو أنهما لم يتعظا من الحروب الحالية الى اثيرت في المنطقة من قبلهما، وخاصة في الشرق الأوسط.
وصرح بإن على الكيان الصهيوني ان يتجنب أي تحرك خاطئ ضد إيران بدعم امريكي، لأن رد فعل الجمهورية الإسلامية علي مثل هذا الغباء سيكون مفاجئا بالتأكيد.
وقال الجنرال الباكستاني السابق إن دونالد ترامب يعزز القوات البحرية الأمريكية في الخليج الفارسي، لكن الهدف ليس القتال في القضايا البحرية، بل خلق الخوف والضغط على إيران.
وأشار إلى اجتماع وارسو المعادي لايران الذي عقد في بولندا في 14 فبراير من العام الماضي بقيادة امريكا، وأضاف: يعتقد ترامب أن الوقت قد حان للهجوم على ايران من قبل الكيان الصهيوني، وهذه كانت أحدى أهداف اجتماع وارسو.
وصرح ميرزا أسلم بيك: كان الهدف الرئيسي لاجتماع وارسو المعادي لإيران هو الهجوم على إيران من قبل الكيان الصهيوني بمساندة امريكا وحلفائها في المنطقة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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