أصدرت لجنة حقوق الإنسان (الايرانية) بياناً أكدت فيه: أن المتوقع من ادعياء حقوق الإنسان ولاسيما منظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوض الاعلى نفسه ان يدينوا عاجلا وبعبارات صريحة الاجراء اللاإنساني المتمثل في اعتقال مراسلة (برس تي في) السيدة مرضية هاشمي وبذل الجهود من اجل الافراج عنها.

وافاد الموقع الاعلامي للجنة حقوق الإنسان ان البيان الصادر جاء على الشكل التالي: ان اعتقال المراسلة الايرانية الشهيرة من قبل الـ (اف بي اي)، والتعامل العنيف والمهين معها، شكّل نموذجاً شاملاً للإعتقال الأحادي والتعذيب وانتهاك سافر لحرية التعبير والمعتقد.

واضاف البيان: انه ليس مستبعدا عن الحكومة الأمريكية التي تحتفظ في سجلها بقائمة طويلة من الجرائم الكبرى ضد الإنسانية وقد تلطخت يداها بدماء آلاف الابرياء ولاسيما الأطفال، أن تقوم بنقض المعايير الدولية وحقوق الإنسان؛ ولاشك فإن الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية في جميع هذه الإجراءات غير القانونية وغير المبررة التي تتعارض وحقوق الإنسان.

وفي تغريدة له على حسابه الشخصي في موقع تويتر، كتب المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية، حسين أمير عبداللهيان: بدأت الولايات المتحدة لعبة القبض على مرضية هاشمي، وإذا لم يتم إطلاق (مرضية هاشمي) مذيعة قناة (برس تي في)، فلن تكون نهاية اللعبة بيد أمريكا.

بدورها أفادت قناة (برس تي في) نقلاً عن حسين هاشمي نجل السيدة مرضية هاشمي مراسلة ومقدمة القناة التي اعتُقلت الأحد الماضي على أيدي الحكومة الأمريكية، أفادت أن السلطات في هذا البلد قامت بإستدعاء الأخير وباقي أفراد أسرة الإعلامية المعتقلة، ليدلوا بشهادتهم امام القضاء.

وبعث حسين هاشمي في هذا الخصوص رسالة الى قناة (برس تي في) ذكر فيها مايلي: انني حسين نجل السيدة مرضية هاشمي التي تعرف بـملاني فرانكلين ايضا، اريد ان اتحدث عن آخر المستجدات حول اعتقال والدتي؛ بناء على المعلومات المتوفرة، ووفقاً لتصريحات المسؤولين على هذا الملف فإنه لم توجّه اليها أية اتهامات حتى الآن.

وعلى كل حال فإن والدتي تقبع حالياً في أحد المعتقلات بمدينة واشنطن.

نحن سألنا كثيراً بشأن أسباب اعتقالها بينما لم توجه اليها أي تهم حتى الآن؛ نحن على تواصل مع والدتي منذ اعتقالها الذي يمرّ عليه 48 ساعة حتى الآن.

والدتي قلقة بشأن طريقة التعامل معها؛ وقد حُرمت من الاحتفاظ بغطاء الرأس، وعليه اظطُرت أن تغطي رأسها بإستخدام قميص (تي شرت).

وفي الختام، أعرب نجل السيدة مرضية هاشمي عن قلقه من الظروف التي تمرّ بها والدته في المعتقل بمدينة واشنطن؛ مطالباً السلطات الأمريكية بتحديد أسباب اعتقالها.

وأكد أن مواقف والدته المتعارضة مع سياسات الإدارة الأمريكية والتمييز العنصري الذي تمارسه ضد أصحاب البشرة السوداء لا يشكل مبرراً لإعتقالها من قبل السلطات في هذا البلد.

هذا، وذكرت قناة (برس تي في)، أنه من المقرر أن تمثل مرضية هاشمي، أمام محكمة في واشنطن يوم الجمعة ولم تذكر المزيد من التفاصيل.