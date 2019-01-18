أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الإجتماع الخامس لمجموعة عمل الطاقة في إيران والنمسا عقد في فيينا لدراسة مسار التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

وقال بيان لوزارة الخارجية، أن هذا الإجتماع عقد في العاصمة النمساوية فيينا بمشاركة أعضاء ومندوبي المؤسسات والوزارات المعنية في إيران والنمسا وبعض الإتحادات والشركات الناشطة في مجالات الطاقة بالبلدين للفترة بين 14 الى 17 يناير/ كانون الثاني 2019.

وأوضح البيان أنه تم في هذا الإجتماع تبادل وجهات النظر حول التعاون بين البلدين في مجال الطاقة ومنها التقنيات المتعلقة بالطاقات المتجددة وسبل ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة الطاقة.