دعا المرجع الديني محمد مهدي الخالصي، الجمعة، الحكومة العراقية الى تشكيل لجان عسكرية تعمل على استلام الاسلحة من التنظيمات المسلحة، فيما شدد على ضرورة العمل على اخراج القوات الاجنبية من العراق.

وقال المرجع الديني محمد مهدي الخالصي، خلال خطبة الجمعة، في مدينة الكاظمية، انه "على الحكومة العراقية تشكيل لجنة رسمية عسكرية لاستلام الاسلحة طوعيا من التنظيمات المسلحة"، داعيا الى ضرورة "حصر السلاح بيد الدولة لغرض الحفاظ على وحدة البلاد وللحد من الاعمال التخريبية".

واضاف اننا" نرفض تواجد القوات الاجنبية في البلاد كونها ستؤثر بشكل كبير على وحدة ابناء العراق"، معتبرا أن "هذه القوات تعمل على تخريب وتهديم المصير السياسي والاقتصادي في البلاد".

إلى ذلك أعلن الحشد الشعبي مقتل 15 عنصراً من داعش في قصف استهدف مواقع التنظيم داخل الأراضي السورية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن "مدفعية الحشد الشعبي استهدفت تجمعاً لعناصر داعش في الجانب السوري بمنطقة سوسة الحدودية مع العراق".

وفي التفاصيل, أشار مصدر أمني عراقي أن القصف العراقي طال عناصر التنظيم لمنعهم من استغلال سوء الأحوال الجوية للإقتراب من الحدود العراقية.

بومبيو: واشنطن لن تتدخل إذا قصفت" إسرائيل" الحشد الشعبي

من جهة اخرى قال مصدر حكومي في بغداد إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أبلغ رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، بأن واشنطن لن تتدخل إذا قصفت" إسرائيل" مواقع "الحشد الشعبي" في العراق.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" باللغة العربية، على لسان المصدر العراقي أن رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، أبدى انزعاجه من ذلك، وأكد لبومبيو أن لهذا الأمر تداعيات خطيرة على المنطقة.