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رقم الخبر: 242953 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2019 الوقت: 18:20 الاقسام: عربيات  
محكمة مغربية تقضي بسجن 18 من نشطاء "حراك جرادة"

محكمة مغربية تقضي بسجن 18 من نشطاء "حراك جرادة"

عاقبت محكمة مغربية، مساء الخميس، عددا من نشطاء ما يعرف ”بحراك جرادة“ الذي اندلع العام الماضي بمدينة جرادة الواقعة شرق المغرب احتجاجا على مقتل عمال مناجم فحم بالسجن.

وأصدرت محكمة الاستئناف بوجدة في أقصى شرق المغرب أحكاما بسجن 18 شخصا تراوحت بين أربعة أعوام وعامين كما حكمت المحكمة بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ على رجل قال دفاعه إنه ”مريض عقليا وكان مودعا بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة“.

وقال المحامي عبدالحق بنقادة لـ "رويترز" ”لقد فوجئنا بهذه الأحكام الصادرة الخميس عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بوجدة في حق أكبر ملف من ملفات معتقلي حراك جرادة“.

وأضاف ”الأحكام قاسية وغير متوقعة بلغت حوالي ستين سنة في مجموعها“.

وكان حراك جرادة اندلع في ديسمبر من عام 2017 بعد وفاة شقيقين كانا يعملان في بئر عشوائية للفحم الذي اشتهرت به مدينة جرادة عندما امتلأت بئرهما بالماء وغرقا، كما توفي شخص ثالث ثم رابع بعد أسابيع وهم يستخرجون الفحم من هذه الآبار. واعتقلت السلطات عددا من النشطاء على خلفية هذه الاحتجاجات متهمة إياهم باللجوء إلى العنف وإذكاء الفوضى.

 

 
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مصدر الخبر: الرباط ـ وكالات
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