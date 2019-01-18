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رقم الخبر: 242952 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2019 الوقت: 18:17 الاقسام: عربيات  
الرئيس اللبناني مستاء لإعتذار قادة عرب عن حضور قمة بيروت

الرئيس اللبناني مستاء لإعتذار قادة عرب عن حضور قمة بيروت

نقلت صحيفة (الجمهورية) اللبنانية عن مصادر مطلعة إستياء واستغراب الرئيس ميشال عون لسلسلة الإعتذارات المقدمة من الملوك والرؤساء والأمراء العرب عن حضورهم القمة الإقتصادية في بيروت.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الاعتذارات مثيرة للقلق، فالوضع الأمني في لبنان ممسوك رغم بعض الخروق التي تركت ردات فعل سلبية، إلا أنها لا تمس بأمن القمة وحماية الشخصيات التي ستشارك فيها.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها قول الرئيس عون: (لبنان قدم كل ما طلب منه لتكون قمة مميزة... على الرغم مما حصل فإن القمة ستعقد في بيروت بمن حضر وفي موعدها)، متمنيا (أن تحقق الأهداف التي رسمت لها).

وكان قادة ليبيا وتونس وفلسطين والكويت وغيرها قد اعتذروا عن حضور القمة الإقتصادية في بيروت لأسباب غير معلنة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن أسباب الاعتذارات من الدول العربية ولاسيما الخليجية، جاءت لإعتبار أن لبنان في المحور السوري الإيراني، ونتيجة مخاوف أمنية.

 

 
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