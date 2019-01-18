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رقم الخبر: 242951 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2019 الوقت: 18:17 الاقسام: عربيات  
الجزائر تحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة

الجزائر تحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلنت الرئاسة الجزائرية، الجمعة، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس". وذكرت الرئاسة الجزائرية أن الانتخابات سيتم إجراءها في 18 أبريل/ نيسان القادم.

وقال بيان صادر عن مكتب الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إن الرئيس "أصدر مرسوما رئاسيا يدعو الناخبين إلى الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الخميس 18 ابريل طبقا للمادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات"؛ حسب "راديو الجزائر".

وأضاف البيان أن "ذات المرسوم ينص أيضا على مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ستتم من يوم 23 يناير إلى 6 فبراير/ شباط 2019".

وتنتهي صلاحيات بوتفليقة في رئاسة الجمهورية، في 16 أبريل/ نيسان، وبموجب قانون الانتخابات الجزائري، يجب استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة بمرسوم رئاسي قبل 90 يوما من يوم الاقتراع المحدد ب18 أبريل.

 

 
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مصدر الخبر: الجزائر ـ وكالات
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