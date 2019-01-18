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رقم الخبر: 242950 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2019 الوقت: 18:16 الاقسام: محليات  
بكين تعارض كافة الإجراءات غير القانونية ضد الإتفاق النووي
المتحدث بإسم الخارجية الصينية:

بكين تعارض كافة الإجراءات غير القانونية ضد الإتفاق النووي

أكد المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية (لوكانغ)، ان بلاده ترفض كافة الإجراءات غير القانونية التي تتجاوز (الإتفاق النووي الإيراني الهام للغاية).

وفي تصريح الخميس لمراسل (إرنا) من بكين، قال لوكانغ: إن أي إجراء يتجاوز اُطر الإتفاق النووي ويرمي الى فرض الضغوط على إيران، فهو مرفوض من جانب الصين.

ووصف المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية التحركات المناوئة للإتفاق النووي، بأنها غير بنّاءة على الاطلاق؛ مدلّلاً بقوله: نحن نعتقد بأن الإجراءات التي تعارض الإتفاق النووي لا تخدم السلام والأمن والإستقرار في المنطقة.

وتابع: ينبغي على الدول التي وقعت الإتفاق النووي خلال العام 2015، ان تلتزم تماماً بهذا الإتفاق وتقوم بتنفيذ دقيق لكافة التعهدات المدرجة فيه.

في سياق منفصل، علّق لوكانغ على (مؤتمر وارسو) المرتقب عقده في بولندا؛ مصرحاً أن الصين على اطلاع بهذا الموضوع وتعلم بأن إيران تعارض هكذا مؤتمرات بشدة.

 

 
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