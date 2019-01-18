  • الجمعة ١١ جمادی الاولی ١٤٤٠
  • الجمعة , يناير 18, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 242948 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2019 الوقت: 18:16 الاقسام: عربيات  
وزير الخارجية الإماراتي وبن زايد آل نهيان في تل ابيب!

وزير الخارجية الإماراتي وبن زايد آل نهيان في تل ابيب!

كشفت مصادر إسرائيلية الخميس، أن طائرة إماراتية هبطت الأربعاء في مدينة تل أبيب تقل مسؤولين اماراتيين كبيرين.

وقال الكاتب الإسرائيلي في صحيفة (يديعوت أحرونوت) إيتاي بلومنتال في تغريدة نشرها بموقع (تويتر): إن (طائرة إماراتية هبطت الأربعاء في (إسرائيل)، مضيفاً أن (الطائرة الخاصة التي هبطت يعتقد أنها تجارية، ووصلت في رحلة مباشرة من أبو ظبي إلى تل أبيب).

في الإطار ذاته، أكد الإعلامي الإسرائيلي أيدي كوهين في تغريدة نشرها بموقع تويتر، أن (وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومدير جهاز الاستخبارات الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، متواجدان الآن في فندق ريتز كارلتون تل أبيب بحي هرتسليا).

وتابع كوهين قائلاً: (الآن يتسوقون في مول آرينا بجانب الأوتيل (..)، لا يوجد زيارات سرية بعد اليوم)، على حد قوله.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/6520 sec