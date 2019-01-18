كشفت مصادر إسرائيلية الخميس، أن طائرة إماراتية هبطت الأربعاء في مدينة تل أبيب تقل مسؤولين اماراتيين كبيرين.

وقال الكاتب الإسرائيلي في صحيفة (يديعوت أحرونوت) إيتاي بلومنتال في تغريدة نشرها بموقع (تويتر): إن (طائرة إماراتية هبطت الأربعاء في (إسرائيل)، مضيفاً أن (الطائرة الخاصة التي هبطت يعتقد أنها تجارية، ووصلت في رحلة مباشرة من أبو ظبي إلى تل أبيب).

في الإطار ذاته، أكد الإعلامي الإسرائيلي أيدي كوهين في تغريدة نشرها بموقع تويتر، أن (وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومدير جهاز الاستخبارات الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، متواجدان الآن في فندق ريتز كارلتون تل أبيب بحي هرتسليا).

وتابع كوهين قائلاً: (الآن يتسوقون في مول آرينا بجانب الأوتيل (..)، لا يوجد زيارات سرية بعد اليوم)، على حد قوله.