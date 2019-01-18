اعترفت الحکومة الأمريکية في تقرير داخلي لها بأن سياسة الضغط على إيران لم تتمکن من تحقيق أهدافها.

ووفق تقرير أعده الفرع الدولي لوکالة فارس الإيرانية للأنباء تقول المصادر المطلعة: إن الإدارة الأمريکية قد اعترفت في تقرير داخلي لها بفشل سياسة الضغط على إيران وعدم تحقيق الأهداف المنشودة من الضغط.

ووفق ما کتبه موقع المانيتور التحليلي فإن مرکز الفکر المسمّى (الفريق الدولي للأزمة) قد کتب في تقريره الجديد نقلاً عن مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريکية: إن تقويماً داخلياً أولياً تم انجازه من قبل الحکومة وتم شرحه لفريق الأزمة والتقرير قد توصل الى أن استراتيجية الولايات المتحدة لم تتمکن بعد من تقييد إيران أو إجبارها على الجلوس الى طاولة المفاوضات.

وقد کتب المانيتور: إن متحدثاً رفيع المستوى بإسم لجنة الأمن القومي الأمريکي رفض الإدلاء برأيه في هذا الشأن کما أن وزارة الخارجية الأمريکية لم تؤيد هذا التقييم کما أنها لم تنکره وانما أکدت على أن إنسحاب أمريکا من الإتفاق النووي قد حرم إيران مليارات الدولارات من العائدات النفطية. وهذا المسؤول الأمريکي قد أيد وقوع مشاغبات واضطرابات وتوتر في إيران ودعا مثل هذه الإضطرابات (عملاً شجاعاً) حسب زعمه.

وانطلاقا من هذا التقرير فمن الممکن ان يسوق هذا التقرير المسؤولين الأمريکان نحو بذل مزيد من الجهود لإقناع الإتحاد الأوروبي بإعمال الضغط الأکثر ضد إيران؛ کما يتوقع ان تضاعف أمريکا سياسة الضغط على الوکالة الدولية للطاقة الذرية في محاولة منها لإثارة أزمة بشأن تفتيش المواقع النووية الإيرانية.

وفي الوقت الذي اعلنت الوکالة التزام إيران التام بالإتفاق النووي على مدى الأعوام الثلاثة الماضية فإن الکيان الصهيوني قد سعى طيلة الأشهر الماضية لإثارة الوکالة ضد طهران من خلال القيام بنشر ما أسماه (الوثائق المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني). وبالاستناد الى هذا الملف المختلق قد زعم مستشار الأمن القومي الأمريکي جون بولتون في الأسبوع الجاري أن إيران تبذل کل ما بوسعها لصنع الأسلحة النووية.