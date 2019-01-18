  • الجمعة ١١ جمادی الاولی ١٤٤٠
  • الجمعة , يناير 18, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 242946 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2019 الوقت: 18:15 الاقسام: عربيات  
الشرطة السودانية تطلق النار الحي على مشيعين
مقتل طبيب وطفل خلال احتجاجات وسط الخرطوم

الشرطة السودانية تطلق النار الحي على مشيعين

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن ناشط في السودان بأن الشرطة السودانية أطلقت الرصاص الحي على مشيعين بجوار منزل محتج قتيل.

ونقلت الوكالة عن الناشط، أن "الشرطة أطلقت ذخيرة حية على المشيعين خارج منزل المحتج معاوية عثمان 60 عاما، الذي توفي في وقت مبكر من صباح الجمعة، بعد إصابة بالرصاص تعرض لها مساء الخميس".

وأشار الناشط إلى أنه تجمع نحو 2000 مشيع في حي بري، وذلك بهدف إكمال مراسم دفن عثمان.

في السياق قالت لجنة  أطباء مرتبطة بالمعارضة السودانية إن طبيباً وطفلاً قتلا خلال احتجاجات الخميس إضافة إلى إصابة عدد من المحتجّين بجروح خلال مواجهات مع الشرطة وسط الخرطوم.

وانطلقت سلسلة تظاهرات في عدد من الولايات السودانية تحت شعار "موكب السابع عشر من يناير" حيث توجه المتظاهرون إلى قصر الرئاسة لتقديم مذكرة تطالب برحيل الرئيس عمر حسن البشير.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الخرطوم ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/4497 sec