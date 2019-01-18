أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن ناشط في السودان بأن الشرطة السودانية أطلقت الرصاص الحي على مشيعين بجوار منزل محتج قتيل.

ونقلت الوكالة عن الناشط، أن "الشرطة أطلقت ذخيرة حية على المشيعين خارج منزل المحتج معاوية عثمان 60 عاما، الذي توفي في وقت مبكر من صباح الجمعة، بعد إصابة بالرصاص تعرض لها مساء الخميس".

وأشار الناشط إلى أنه تجمع نحو 2000 مشيع في حي بري، وذلك بهدف إكمال مراسم دفن عثمان.

في السياق قالت لجنة أطباء مرتبطة بالمعارضة السودانية إن طبيباً وطفلاً قتلا خلال احتجاجات الخميس إضافة إلى إصابة عدد من المحتجّين بجروح خلال مواجهات مع الشرطة وسط الخرطوم.

وانطلقت سلسلة تظاهرات في عدد من الولايات السودانية تحت شعار "موكب السابع عشر من يناير" حيث توجه المتظاهرون إلى قصر الرئاسة لتقديم مذكرة تطالب برحيل الرئيس عمر حسن البشير.