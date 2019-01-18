أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنّ بلاده ستبقي على وجودها العسكري في سوريا والعراق هذا العام.

ومسؤولون أمريكيون يعلنون عدم التراجع عن قرار الإنسحاب من سوريا

وفي كلمة للقوات المسلحة في تولوز، قال ماكرون: إن مقتل 4 جنود أمريكيين في سوريا يظهر أن المعركة ضد (داعش) مستمرة.

كما أكد أنّ الانسحاب الأمريكي لا يجب أن يحول باريس عن هدفها الاستراتيجي للقضاء على (داعش).

وكانت محطة CNN الأمريكية نقلت عن مسؤولين في البيت الأبيض أنه لا يوجد أي تراجع بخصوص قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببدء سحب الجنود الأمريكيين من سوريا.

الموقف الأمريكي جاء بعد تصريحات قال فيها عضو مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: إن (قرار سحب الجنود من سوريا أثار حماسة (داعش)).

هذا، وذكر مسؤولون رفيعو المستوى بالبيت الأبيض، الأربعاء، أنه لا يوجد أي تراجع بخصوص قرار دونالد ترامب الخاص ببدء سحب الجنود الأمريكيين من سورية، وذلك في أعقاب تأكيد مقتل أمريكيين في هجوم انتحاري شهدته مدينة منبج.

جاء ذلك بحسب خبر أذاعته محطة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، نقلاً عن تصريحات أدلى بها عدد من المسؤولين لم يتم الكشف عن هويتهم، لمراسليها بالبيت الأبيض.

قال المسؤولون الأمريكيون: إنه (لا يوجد في الوقت الراهن أي تراجع أو تغيير بخصوص قرار الرئيس ترامب المتعلق بسحب جنود بلاده من سورية)، وفق (الأناضول).

ويأتي ذلك في أعقاب تصريحات قال فيها عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، إن قرار سحب القوات الأمريكية من سورية (أثار حماسة (داعش)).

وأعلنت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي أن جنديين أمريكيين وموظفاً مدنياً في (البنتاغون) ومتعاقداً يساند الجيش الأمريكي في سورية، قتلوا الأربعاء، في مدينة منبج. التصريحات وردت في جلسة بالكونغرس الأمريكي الأربعاء، في أعقاب تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مقتل 4 أمريكيين، بينهم جنديان، في الهجوم الانتحاري الذي وقع الأربعاء في مدينة منبج شمال سورية.