أكدت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن الدول الأوروبية تتجه إلى عدم المشاركة في قمة وارسو ضد إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ودول أوروبية لن يشاركوا بسبب عدم وضوح الأهداف من القمة.

(الأوروبيون لن يشاركوا بسبب اختيار واشنطن وارسو مكاناً لإنعقاد القمة كمحاولة لشق الصف الأوروبي) وفق مصادر أوروبية للصحيفة التي لفتت إلى أن (الإتحاد الأوروبي لن ينضم الى تحالف ضد إيران).

وعلّقت إيران على القمة على لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف الذي غرّد على (تويتر) قائلاً: (المشاركون في آخر الإجتماعات المناهضة لإيران إما ماتوا أو فُضحُوا أو هُمّشوا)، وأضاف: (الحكومة البولندية غير قادرة على إزالة وصمة العار هذه، فبينما إيران هي التي أنقذت البولنديين في الحرب العالمية الثانية، باتت بصدد استضافة مسرحية يائسة لمناهضي إيران).

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن في مقابلة أن (الوضع في الشرق الأوسط عموماً وإيران من المنتظر أن يحضرا في قمة دولية دعت اليها الولايات المتحدة يومي الثالث عشر والرابع عشر من شباط/فبراير في بولندا).