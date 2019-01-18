توسل أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، المستثمرين السعوديين بعدم نقل أموالهم إلى خارج البلاد، واستثمارها في الداخل؛ ما يشير إلى حالة عدم ثقة في مستقبل ثرواتهم داخل المملكة.

ونشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة تصريحات الفيصل خلال جولة له، قال فيها مخاطباً السعوديين: "اتقوا الله في بلادكم وفي أنفسكم، واستثمروا في الداخل".

الفيصل ظهر في المقطع وهو يرجو المستثمرين السعوديين بالعمل في الداخل، قائلاً: "أرجوكم، لا تلقوا بأموالكم إلى الخارج، ولا تستثمروها هناك، بل في بلادكم؛ فوالله هي أفيد لكم مليون مرة من الاستثمار خارجها".

تصريحات الفيصل جاءت في ظل إنهاء العديد من أصحاب المشاريع والمستثمرين السعوديين أعمالهم، عقب ترحيل أعداد كبيرة من الكفاءات الوافدة، بحجة "السعودة" والقضاء على البطالة بين السعوديين، وهو ما أضر بعدد كبير من المشاريع التي كانت تعتمد على اليد العاملة الوافدة.

وتعيش المملكة حالة من الاضطراب وعدم الثقة في اقتصادها، على أثر التغييرات التي تشهدها داخلياً ودولياً، خاصة فيما يتعلق بتورطها في العدوان على اليمن منذ 2015، ضمن تحالف تقوده الرياض.