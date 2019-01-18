34 قتيلاً بعد النتائج الأولية لانتخابات الكونغو قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة إنه وثق مقتل 34 شخصا وإصابة 59 آخرين و241 حالة اعتقال تعسفي في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ إعلان النتائج الأولية للانتخابات قبل نحو أسبوع.