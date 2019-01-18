|رقم الخبر: 242939
|تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2019
|الوقت: 16:34
|الاقسام: دوليات
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34 قتيلاً بعد النتائج الأولية لانتخابات الكونغو
قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة إنه وثق مقتل 34 شخصا وإصابة 59 آخرين و241 حالة اعتقال تعسفي في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ إعلان النتائج الأولية للانتخابات قبل نحو أسبوع.
وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب في إفادة صحفية في جنيف ندعو إلى التزام الهدوء عندما تعلن النتائج. شهدنا الكثير من التوتر والعنف بالفعل. وأضافت: منذ العاشر من يناير، عندما أُعلنت النتائج الأولية للانتخابات وثق مكتبنا 34 حالة وفاة و59 إصابة و241 حالة اعتقال تعسفي.
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