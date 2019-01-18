وأضاف السفير: "لم تعد توجد في جعبة واشنطن اتهامات أخرى توجهها ضدنا، لذلك أخذوا يبتدعون مزاعم همجية جديدة. بهذا الشكل، يحاولون وبطريقة غير نزيهة أيضا تبرير سياساتهم المزعزعة للاستقرار في مجال الأمن الدولي".

وفي وقت سابق، نشر البنتاغون تقريرا عن سياسة الدفاع الصاروخي الأمريكية، زعم فيه أن كوريا الشمالية حصلت على تقنيات دفاع مضادة للصواريخ من روسيا، وعلى أساسها أخذت تصمم دروعا صاروخية متنقلة خاصة بها.

وأثار التقرير الأمريكي ردود فعل سلبية بين السياسيين الروس وذكر إيفان تيترين عضو لجنة الدفاع في مجلس الدوما، أن الخطط الأمريكية تزيد من تأجيج التوتر بين موسكو وواشنطن وشدد على أن تطوير روسيا صواريخ مجنحة جديدة وأسلحة فرط صوتية، تدبير دفاعي.

وأشار فلاديمير جباروف عضو مجلس الاتحاد الروسي إلى أن الولايات المتحدة تدفع روسيا نحو سباق التسلح لكن موسكو تمكنت من إنتاج أسلحة حديثة يمكنها الرد على ذلك بلا سباق.

وكان قد وصل مبعوث كوري شمالي إلى واشنطن يوم الخميس لإجراء محادثات متوقعة مع وزير الخارجية مايك بومبيو وربما يلتقي بالرئيس دونالد ترامب بهدف وضع الأسس لقمة ثانية بين واشنطن وبيونجيانج.

ووصل المبعوث في نفس اليوم الذي كشف فيه ترامب النقاب عن استراتيجية أمريكية منقحة للدفاع الصاروخي خصت كوريا الشمالية بالذكر بوصفها تمثل تهديدا غير عادي بعد سبعة أشهر من إعلانه عقب أول قمة بينه وبين الزعيم كيم جونج أون أن التهديد الكوري الشمالي انتهى.

وقال مصدر مطلع على الخطة إن كيم يونج تشول الذي يقود مفاوضات نزع السلاح النووي من الجانب الكوري الشمالي في المحادثات مع الولايات المتحدة اجتمع مع بومبيو كما يزور البيت الأبيض يوم الجمعة في علامة على تحرك محتمل في الجهود الدبلوماسية التي تعثرت لشهور على ما يبدو.

من جانب آخر أعلن الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيهيد سوجا أن رئيس الوزراء شينزو آبي سيزور روسيا قبل أن يغادر إلى سويسرا بين 21 و24 يناير، لحضور لقاء قمة روسي ياباني في الـ22 من الشهر.

وتم التوصل مؤخرا إلى اتفاق حول لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الياباني آبي في يناير، وجرى التأكيد على ذلك خلال المحادثات بين وزيري خارجية البلدين الاثنين الماضي في موسكو.

يشار إلى أن العلاقات بين روسيا واليابان، تتطور بشكل ملحوظ رغم قضية الجزر التي تعكر صفوها، حيث تدعي طوكيو ملكيتها لجزر الكوريل الجنوبية الأربع، وهي إيتوروب، وكوناشير، وشيكوتان وهابوماي بموجب اتفاق التجارة الثنائية لعام 1855.

من ناحية أخرى كشفت وسائل إعلام رسمية باصطدام طائرتين مقاتلتين روسيتين في الجو، فوق بحر اليابان، خلال عملية تدريب روتينية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة، إن طائرتين من نوع "Sukhoi Su-34s" اصطدمتا بالخطأ، أثناء تحليقهما فوق مضيق "تارتاري"، في أقصى شرق روسيا.

وتابعت أن مصير أطقم الطائرتين، ذات المقعدين، لا يزال مجهولا، فيما تقول تقارير إن الطيارين نجوا بحياتهم بعدما تمكنوا من الخروج من الطائرة. يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها طائرات "سو -34" حوادث مدمرة.

ففي يونيو 2015، تحطمت طائرة من طراز "Su-34"، بعد رحلة تدريب روتينية في منطقة فورونيز الروسية.

و"سو 34" طائرة مقاتلة-قاذفة مشتقة من "سو-27"، من تصميم مكتب "سوخوي" المتخصص في تصميم الطائرات في روسيا.