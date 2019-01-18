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رقم الخبر: 242936 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2019 الوقت: 15:35 الاقسام: دوليات  
حكومة ماي تستدعي قوات الإحتياط تحسباً من بريكست دون اتفاق
ألمانيا تستبعد إعادة التفاوض على خروج بريطانيا

حكومة ماي تستدعي قوات الإحتياط تحسباً من بريكست دون اتفاق

قررت وزارة الدفاع البريطانية استدعاء جنود من الاحتياط للمساعدة في التحضير لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وأوضحت الحكومة أنه سيتم نشر القوات الإضافية في مختلف أنحاء البلاد لضمان أمن المواطنين البريطانيين والاستقرار الاقتصادي للمملكة المتحدة.

وكان وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون قد أكد للبرلمان في الشهر الماضي أن نحو 3500 عسكري على استعداد للانتشار في حال كانت هناك ضرورة للتحضير لسيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

ومن المقرر أن يتم استدعاء ونشر نحو 350 عسكريا منهم.

ويأتي ذلك بعد أن رفض البرلمان البريطاني يوم 15 يناير الجاري خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن شروط بريكست، التي اتفقت عليها مع الاتحاد الأوروبي أواخر العام الماضي. وبعد فشل الخطة في البرلمان أصبح سيناريو الخروج من دون أي اتفاق واردا جدا.

من جانبه قال وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، الجمعة، إن من الصعب إعادة النظر في اتفاق خروج بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن رفض البرلمان البريطاني لمسودة اتفاق الخروج "لا يغير من ذلك".

ونقلت رويترز عن الوزير الألماني قوله "من الصعب تصور أن يعاد فتح اتفاق الانسحاب. ذلك ما أوضحناه تماما على الدوام، ولم يغير منه الاقتراع في لندن".

وفي وقت سابق، الخميس، صرح ماس بأنه يتعين بحث مسألة إعادة التفاوض على اتفاق انسحاب بريطانيا المزمع من

الاتحاد الأوروبي، لكن بشرط موافقة جميع أعضاء التكتل.

والأربعاء الماضي، أبلغت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، نواب البرلمان، أنه بالنسبة لها "من الواضح أنه لا يمكن أن يكون هناك أي إعادة للتفاوض".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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