أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس الشورى الاسلامي، محمدرضا بورإبراهيمي، ان ايران بإمكانها تنفيذ تجارتها الدولية والإقليمية عن طريق أفغانستان وأن يكون هذا البلد مركزاً للتبادل التجاري الاقليمي.

وأشار بورإبراهيمي، أمام ملتقى تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين تجار محافظة كرمان وأفغانستان، الخميس، الى المرحلة الجديدة من العلاقات الاقتصادية الخاصة بين ايران والدول المجاورة، وقال: ان العراق وأفغانستان تتصدران الأولويات الاقتصادية لإيران وان خطة المجلس بشكل تمكننا من الاستفادة من هذه الطاقات.

وأكد ان أرضية جميع النشاطات التجارية والاقتصادية هي التبادل المصرفي بين الدول، وقال: ان هذه القضية تمهد الأرضية لحركة النشاطات التي يمكن إنجازها .ولفت الى الإجراءات الأميركية في فرض الحظر على ايران والتي اتخذت جميع البلدان موقفاً تجاهها، وقال: ان نوع الحظر الحالي يختلف عن الحظر السابق الذي كان يحظى بدعم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث ان دول العالم اليوم لم تواکب أميركا في حظرها وبامكاننا القول بكل صراحة انه لا توجد أية منظمة دولية تفرض الحظر علينا.