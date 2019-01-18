قال السفير الايراني لدى باكستان: إن طهران قامت خلال السنوات الخمس الأخيرة بإكمال مشروع مد أنبوب غازها الى باكستان (آي-بي) على أراضيها؛ موضحاً بأن عدم تقدم المشروع في باكستان هو الذي أجّل إنهاءه.

وخلال مقابلة أجرتها معه صحيفة (جناح باكستان) حول هذا المشروع، أضاف مهدي هنردوست بأن طهران راغبة بالإنتهاء سريعاً من مشروع مد أنبوب الغاز الى باكستان؛ موضحاً بأن المشروع كان يجب إتمامه في ديسمبر 2014 وكان سيلعب دوراً هاماً في معالجة شحة الطاقة في باكستان بشكل أساسي.

وفي تصريح له عن الفرص المتوفرة بين ايران وباكستان في قطاع التجارة والاقتصاد، أردف هنردوست: ان حجم التبادل الجاري السنوي بين البلدين بلغ 5ر1 مليار دولار رغم جميع العقبات والقيود، واصفاً البلدين بأنهما يتمتعان بموارد طبيعية هائلة من شأنها أن تخدم الرخاء الاقليمي وتشعر المنطقة بالهدوء والراحة.