وأشار حبيب جهان ساز إلى زيادة تصدير الشاي الإيراني المجفف إلى البلدان الأخرى، قائلاً: خلال السنة الإيرانية الجارية (بدأ 21 مارس 2018) بلغ حجم تصدير الشاي الإيراني إلى البلدان الأخرى ما يناهز 13 ألف طن. وصرح بأن حجم الصادرات شهد ارتفاعاً بنسبة 51 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، قائلاً: تم إنتاج حوالي 25 ألف طن من الشاي المجفف في البلاد.

وأردف جهان ساز قائلاً: حصلنا على 17 مليون دولار على إثر زيادة تصدير الشاي؛ إن الشاي الإيراني يغزو الأسواق الدولية ويتمتع بجودة عالية. واختتم بأن کلاً من الهند وأوزبكستان وروسيا والعراق والبلدان الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا ترحب باستهلاك وتوريد الشاي الإيراني.