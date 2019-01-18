بدأت ايران فصلا جديداً من دبلوماسيتها الدفاعية منذ عام 2016 كانت من ضمنها زيارة وفود عسكرية ايرانية الى دول المنطقة بعد تعيين اللواء محمد باقري رئيساً للأركان العامة القوات المسلحة الايرانية.

وزارت الوفود الايرانية برئاسة اللواء باقري دولاً في المنطقة كروسيا وتركيا وسوريا وباكستان لم يسبق لها مثيل طيلة العقود الاربعة الأخيرة كانت آخرها يوم الاربعاء حيث زار وفد ايراني رفيع المستوى عاصمة جمهورية آذربيجان.

والتقي الوفد الايراني خلال هذه الزيارة التي استغرقت يومين برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان و وزير الدفاع حيث أجرى مفاوضات معهم وأنهى الزيارة بنجاح.

ووقع اللواء باقري مع وزير الدفاع الآذربيجاني الفريق ذاكر حسن اوف اتفاقا لتعزيز التعاون الدفاعي والعسكري بشان المجالات المتنوعة ذات الصلة بالشأن الدفاعي والعسكري وشؤون الهندسة العسكرية.

وأعرب اللواء باقري عن افق واعدة في العلاقات بين البلدين دفاعياً وأمنياً آملاً بأن يكون الاتفاق خطوة الى الأمام لتنمية هذا النوع من العلاقات بين الجارتين.

وأكّد وزير الدفاع الآذربيجاني على النمو الذي تشهده العلاقات بين البلدين في شتى المجالات معرباً عن قناعته بأنّ هذه الزيارة سترفع مستوى التعاون العسكري بين طهران وباكو الى أعلى مستويات.

واعتبر الوزير الآذربيجاني هذه الزيارة بأنها تشكل فرصة لدراسة نشاط اللجنة العسكرية المشتركة بين ايران وجمهورية آذربيجان.

هذا وكان الرئيس الاذربيجاني الهام علييف قد أشاد بنمو العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة ومنها التعاون في الشؤون الدفاعية، فضلاً عن تطور العلاقات السياسية بين طهران وباكو الى أعلى مستوى.

ورفداً لهذا الدبلوماسية الدفاعية كان رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية قد قام في اوقات سابقة بزيارات لروسيا وتركيا وسوريا ناقش خلالها أربعة مواضيع تمثلت في استفتاء إستقلال اقليم كردستان العراق ومكافحة الارهاب في المنطقة ومستجدات الساحة السورية وتوفير الأمن الحدودي وتطوير التعاون الدفاعي والعسكري.

وكان اللواء باقري قد زار باكستان يوم 16تموز/ يوليو والتقي في اسلام آباد، قائد الجيش الباكستاني الجنرال ' قمر جاويد باجوا' وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك وترسيخ الأمن الإقليمي وتعزيز التعاون في مجال الدفاع وإدارة الحدود بين باكستان وإيران.

وقال الجنرال 'قمر جاويد باجوا' خلال إجتماع مع الوفد الايراني: إن التعاون الإيراني الباكستاني له تأثير إيجابي على السلام والأمن في المنطقة.