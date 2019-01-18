وتضم القائمة للأعمال الواصلة إلى أمانة المهرجان أفلاماً حازت على جوائز في مهرجانات مرموقة مثل كان وإنسي وهيروشيما وزاغرب، كما ترشح بعضها لأفضل أنيميشن قصير في أوسكار 2019.

وتضم القائمة أفلاماً كـ«This Magnificent Cake» بإخراج جيمز مارك روئل وهو إنتاج فرنسي بلجيكي هندي مشترك قد حصد جوائز عديدة من مهرجانات كان وإنسي وزاغرب، وكذلك فيلم «AUGUR» بإخراج ديفيد دوتل وواسكو زا الذي حاز على الجائزة الخاصة بمهرجان زاغرب.

ومن الأفلام الأخرى فيلم «Inanimate» إخراج لوتشيا بلغروني من بريطانيا ومن إنتاج مدرسة لندن الوطنية للسينما والتلفزيون والحائز على جائزة سينه فونداسيون من مهرجان كان 2018.

ومن الأفلام المتفوقة الأخرى المشاركة بمهرجان طهران يمكن الإشارة إلى فيلم «Weekends» بإخراج تريفر خيمنز من أميركا الفائز بالجائزة الخاصة لهيئة المحكمين بمهرجان إنسي وفيلم «Late Afternoon» بإخراج لوويس باغنال من إيرلندا الفائز بجائزة أفضل أنيميشن من مهرجان تريبكا بنيويورك، وفيلم «Grandpa Walrus» بإخراج لوتغس آندريا من فرنسا الفائة بجائزة سيزار من مهرجان كان 2018 والمدرج ضمن الأنيميشنات المرشحة لأوسكار 2019.

والفيلم القصير «Facing It» بإخراج سام غينسبورغ من بريطانيا الفائز بجائزة أفضل فيلم طلابي بمهرجان زاغرب 2018، إلى جانب فيلمي المخرج الأميركي المرموق بيل بيليمتون «Trump Bites: I alone can fix it» و«The Modern Lives» هي الأخرى من الأفلام المشاركة في مهرجان طهران.

وتقام الدورة الـ11 لمهرجان طهران الدولي لأفلام الأنيميشن من الـ3 حتى الـ7 مارس المقبل في صالة مركز التنمية الفكرية للأطفال والأحداث بالعاصمة الإيرانية طهران.