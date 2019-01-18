أعلن بهرام عظيمي الحكم في قسم أعمال الأنيميشن والرسوم المتحركة في الدورة الخامسة من مهرجان جام جم التلفزيوني عن معايير الحكم والتقييم للأعمال المشاركة في هذه التظاهرة الفنية.

وتابع ان لجنة التحكيم حددت مقاييس ومعايير معينة تختار حسبها الأعمال المشاركة للتأهل لسباق النهائي من المهرجان، مشيرا إلى ان الأعمال الواصلة إلى أمانة المهرجان هي ذات جودة عالية جداً.

واضاف من أهم هذه المعايير في تقييم الأعمال المشاركة هي التقنية المستخدمة في إنتاج الأنيميشن، جاذبية الأعمال، قدرتها على التسلية والمتعة، نقل المفاهيم إلى الجمهور وبثها عبر القنوات التلفزيونية وان يكون إنتاجها بشكل المسلسل ومجموعات تلفزيونية.

وأشار إلى ان إنتاج الأنيميشن والرسوم المتحركة يستغرق وقتا طويلا ما يتطلب ان يقام المهرجان كل عامين، لكن قررت الجهات المعنية ان يقام المهرجان سنوياً ما أسفر إلى انخفاض الأعمال المشاركة بالنسبة للدورات السابقة.

وأوضح ان عنصر السحر والجاذبية يلعب دورا مهما للغاية للرسوم المتحركة لكن هذه الجاذبية ليست بصرية بحتة بل الدبلجة المناسبة، التصميم المناسب للشخصيات، الموسيقى الجيدة، حيوية وموحية مناسبة والإيقاع الصحيح كلها تقيم ضمن عنصر الجاذبية وينبغي أن يولي مخرجو الأعمال اهتماما خاصا لها.

وقال انه يبذل قصارى جهده كي يتعرف الجمهور على الأعمال المختارة ونتائج سباق المهرجان لأن هذه الأعمال تخاطب الناس وجمهور الشاشة الصغيرة وحساسيتها هي أكثر بكثير بالمقارنة مع المهرجانات الأخرى.