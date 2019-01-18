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رقم الخبر: 242918 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2019 الوقت: 13:50 الاقسام: ثقافة وفن  
«الحبيب» الايراني يخوض سباقاً دولياً في ألمانيا

«الحبيب» الايراني يخوض سباقاً دولياً في ألمانيا

يعرض الوثائقي الايراني «الحبيب» (دلبند) للمخرج ياسر طالبي في مهرجان «Culinary Cinema» الدولي في برلين.

وسيقام مهرجان برلين بدورته التاسعة والستين في الفترة ما بين السابع حتى السابع عشر من فبراير المقبل في ألمانيا.

 ويروي «الحبيب» قصة أم تدعى «فيروزة» تبلغ من العمر ثلاثة وثمانين عاما وهي تعيش حياة صعبة فريدة من نوعها بوحدها في قلب سلسلة جبال البرز.

يذكر ان «الحبيب» سبق ان شارك في مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية «ايدفا» (IDFA) وحصل على جائزة أفضل فيلم من وجهة نظر الجمهور منه.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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