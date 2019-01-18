لقي الفيلم السينمائي الايراني «الحدود» للمخرج علي عباسي اقبالا جيداً من جمهور السينما في فرنسا.

فقد بدأت عروض فيلم «الحدود» (مرز) الايراني في دور السينما الفرنسية منذ 9 من يناير الجاري ولاقى اقبالاً كبيراً من جمهور السينما الفرنسي حيث شاهده في الاسبوع الاول عشرات الآلاف والعروض مستمرة.

وفيلم «الحدود» الحاصل على الجائزة الكبرى لقسم النظرة النوعية في مهرجان كان السينمائي الدولي، هو العمل الاول للمخرج علي عباسي الذي يعرض في دور السينما الفرنسية وممثلي الفيلم غير معروفين بالنسبة لجمهور السينما الفرنسي.

وقد عرضت احدى شركات الانتاج السينمائي الفرنسية على المخرج عباسي ان تتولى انتاج فيلمه القادم.

وكان الفيلم قد رشح لعدة جوائز من اكاديمية السينما الاوروبية منها: جائزة افضل فيلم وافضل اخراج وافضل ممثل وافضل سيناريو، وفاز بجائزة افضل خدع بصرية.

قصة «الحدود» مقتبسة من قصة قصيرة للكاتب السويدي جون لينكويست وتدور حول شرطية لديها القدرة على تشخيص المجرمين.

يذكر ان المخرج الايراني علي عباسي من مواليد عام 1981 في ايران ولديه قصص قصيرة باللغة الفارسية، هاجر الى ستكهولم سنة 2002 واكمل دراسته في الدنمارك و فيلم "الحدود" أولى تجاربه الاخراجية.