اعلنت العتبة الحسينية المقدسة عن الانتهاء من العمل في الهيكل الحديدي للقبة الحديثة لضريح الامام الحسين عليه السلام والتي تقع ضمن مشروع رفع وتنحيف دعامات القبة.

وقال المشرف على المشروع المهندس مهدي القزويني للموقع الرسمي ان «الهيكل الحديدي للقبة تم الانتهاء منه وبنسبة 100%».

واضاف، ان المرحلة الثانية ستكون اكساء الهيكل بالقطع النحاسية ومن ثم العمل بالتذهيب وهنالك دراسة للمزج بين الطرق الحديثة والقديمة لاجل التذهيب وتطبيقها خلال الاشهر القادمة.

واوضح، ان تركيب القبة في مدينة كربلاء ورفعها الى مكانها المخصص «يحتاج الى ثلاثة اشهر فقط».

وبين، انه من المؤمل ازاحة الستار عن المشروع وافتتاحه في شهر محرم الحرام القادم.

واشار الى ان «يبلغ وزن الذهب المستخدم في القبة يتراوح بين 72-80 كيلوغراما ويعتبر كبير مقارنة بالقبة القديمة».

ولفت الى ان «تم تكبير القبة بنسبة 47% حيث يبلغ ارتفاعها 32 مترا، اعلى من القديمة بسبعة امتار واقل من المنائر بمتر واحد، اما القطر في القديمة 9 امتار والحديثة 13 مترا».

واكد على ان «القبة الحديثة استخدمت فيها تقنيات واساليب حديثة تمكنها من مقاومة الهزات الارضية والحرارة فضلا عن تحمل الوزن الذي يبلغ 200 طن».