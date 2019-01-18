الكثير من الأغذية وبعض مكوناتها يمكن أن تصيب البعض بالتحسس، وتختلف حدة التحسس من حالة إلى أخرى، وذلك وفقا لطبيعة كل جسم، والتحسس هو ظهور أعراض انتفاخات وأوجاع بالبطن وتقلصات معوية، واضطراب بالهضم والإخراج عند تناول شيء ما يثير الحساسية الغذائية.

ووفقا لتقرير نشر بموقعreaderdigest فإن الحساسية الغذائية قد تسبب حالة من تكون الغازات والانتفاخات المزعجة، وعدم تحمل بعض المواد أمر شائع نسبيا، وينصح التقرير بضرورة رؤية الطبيب عند الشعور بمثل هذه الأعراض عند تناول أحد الأطعمة التالية، والذي بدوره يضع نظاما غذائيا خاليا من المكون الذي يتحسس منه الشخص، فضلا عن وصف البدائل والأدوية، ومن أبرز هذه الأطعمة والمواد التي تزيد التحسس:

- الفركتوز من المواد التي تدخل في بعض الأغذية وتسبب التحسس.

- اللاكتوز الذي يوجد في الحليب والألبان ومشتقاتها جميعا، والتي تسبب التحسس أيضا ويعاني متناولها من الانتفاخات.

- البيض قد يصاب البعض بحساسية منه ويسبب لهم غازات وتقلصات شديدة.

- القمح وكثير من الأشخاص لا يمكنهم تحمله.

- الشعير ومشتقاته والمنتجات التي يحتوى عليها من الممكن أن يتحسس منها البعض، الشيكولاتة بأنواعها، الفراولة والموز والجمبري.